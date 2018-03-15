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СМИ нашли речь королевы Великобритании на случай третьей мировой войны

Павел Настин
12:32 15.03.2018
В своем обращении к нации Елизавета II упирает на семейные ценности.
СМИ нашли речь королевы Великобритании на случай третьей мировой войны
Фото: Rota/ ZUMAPRESS.com/ Globallook

Во время пика холодной войны между социалистическим блоком и Западом, в 1983 году, для королевы Великобритании было написано обращение к нации в случае начала третьей мировой войны, пишет британская газета Daily Star. Издание публикует несколько выдержек из королевской речи.

В начале обращения королевы упомянуто о том, как Елизавета II «с печалью и гордостью» встретила новость о вступлении Великобритании во вторую мировую войну, слушая по радио обращение своего отца Георга VI.

«Я не могла представить, что эта ужасная официальная обязанность ляжет на мои плечи. Но какие бы ужасы не ждали всех нас, наши особенности, которые помогли нам дважды отстоять свободу в этом столетии, снова станут нашей силой», - говорилось в обращении.

Но особый упор Елизавета II должна была сделать на семейные ценности.

«Мы с мужем разделяем тревогу родных за своих сыновей и дочерей, мужей и братьев, которые оставили свой дом, чтобы послужить родине», - гласила речь.

На момент написания обращения, один из сыновей королевы служил на флоте, о чем спичрайтеры Елизаветы не забыли упомянуть.

«Мой любимый сын Эндрю сейчас выполняет свой воинский долг и мы все время молимся за то, чтобы он, а также все мужчины и женщины, кто сейчас несет службу на родной земле и за рубежом, были в безопасности», - говорилось в обращении.

В финале Елизавета  II должна была призвать  подданных быть милосердными, «давать убежище одноким и беззащитным» и тогда, по ее словам, «воля страны к победе будет несокрушимой». 

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