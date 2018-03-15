В «Нафтогазе» подсчитали газовые запасы

На Украине имеется достаточный запас газа, чтобы обеспечить население теплом в период ожидаемых холодов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на компанию «Нафтогаз Украины».

Ранее украинский Гидрометцентр выдал прогноз, согласно которому в стране ожидается похолодание - в выходные температура опустится до минус 11 градусов, а в понедельник столбик термометра достигнет отметки минус 13 градусов.

«На сегодня для нужд населения "Нафтогаз" использует запасы газа из ПХГ, в которых находится 9 миллиардов кубов, что почти на 1 миллиард кубов больше, чем в прошлом году, газ собственной добычи и импортирует газ из европейского направления. Газа из этих источников достаточно для покрытия нужд населения в период холодов», - рассказали агентству в пресс-службе компании.

Украина прекратила закупку природного газа в России в ноябре 2015 года, а в 2016-2017 годах не использовала российские углеводороды при подготовке к отопительному сезону и закачивала в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.