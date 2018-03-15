Береженого Бог бережет – Путин рассказал, как спал с ружьем в 90-е

Во второй части документального фильма журналиста Андрея Кондрашова «Путин» глава России Владимир Путин рассказал, что в 1990-е годы ложился спать с ружьем.

Информацию об этом сообщил его друг, музыкант Сергей Ролдугин.

«Он пускал нас с женой на дачу, у нас своей дачи не было. И он приезжал ночевать туда. Как-то он туда приехал, и у него было ружье с собой. Я зашел к нему в спальню и смотрю – он ружье кладет рядом с кроватью. Я говорю: Ты чего? Он говорит: Понимаешь, помочь не поможет, но так спокойнее. Я ушел в другую комнату и подумал – неужели настолько серьезно?» – поделился Ролдугин.

Путин подтвердил слова Ролдугина и добавил, что «времена были такие».

«Много надуманного, много сказок на этот счет - "бандитский Петербург" и так далее. Но все-таки ситуация была боевой. Я у себя на даче ложился спать с ружьем, это правда. Но времена были такие. Береженого Бог бережет», - рассказал он.

Ранее Путин рассказал о событиях 5 декабря 1989 года, когда толпа демонстрантов подошла к зданию КГБ в немецком Дрездене, где нынешний глава России занимался своей работой.