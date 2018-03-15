В аэропорту Якутска из грузового самолета выпали золотые слитки

В якутском аэропорту 15 марта около полудня произошло ЧП на борту самолета Ан-12, принадлежащего авиакомпании «Нимбус». В частности, была повреждена створка грузового люка, сообщили в Восточно-Сибирском СУ на транспорте СК РФ.

Отмечается, что транспортник выполнял рейс по маршруту Якутск – Красноярск – рудник «Купол».

«В момент взлета при наборе высоты произошло повреждение створки грузового люка из-за смещения груза – концентрата, содержащего драгоценный металл в слитках весом около 9,3 тонны, принадлежащий Чукотской горно-геологической компании», - сказали в ведомстве.

По данным СК, в результате инцидента никто не пострадал, но часть груза рассыпалась по взлетно-посадочной полосе. Воздушное судно было вынуждено приземлиться в аэропорту Маган города Якутска.