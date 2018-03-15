Миссия переговорщика была у меня – Путин рассказал о ситуации при штурме здания КГБ в Дрездене

События происходили ближе к ночи. К советской резидентуре стянулись в основном молодые демонстранты, радикально настроенные и агрессивные с заданием заполучить архивы КГБ.

«Пришлось продемонстрировать нашу готовность действовать в рамках тогдашних межгосударственных договоренностей. Пришлось даже группе охраны продемонстрировать оружие, к сожалению, что не очень хорошо, на мой взгляд», - рассказал Путин.

По словам Путина, именно у него была миссия переговорщика.

«Я вышел к людям, спросил, чего бы они хотели. Они сказали, что хотели бы досмотреть здание. Я ответил, что это здание принадлежит Советской армии, оно не подлежит досмотру в соответствии с межпрофсоглашением. Они меня спросили - а почему вы так по-немецки говорите? Мне пришлось, как в таких случаях говорят, "ответить по легенде" – сказал, что я переводчик. Почему у вас машина с немецкими номерами? Потому что положено по соглашению соответствующему. Такая небольшая дискуссия», - вспоминает глава России.

Путин отметил, что после переговоров он вместе с охраной развернулся и направился в дом, при этом открыв спину демонстрантам.

«Мне пришлось поднять по тревоге, уже было позднее время, группу охраны. Никакой ругани не было, я просто старался объяснить, кто мы такие, и почему мы не можем допустить никакого осмотра. Мне казалось, что таким образом мы демонстрируем определенное доверие к тем людям, а во-вторых – отсутствие с нашей стороны желания развития этого конфликта», - заключил Путин.

Ранее Путин озвучил единственную вещь, которую не может простить. Этой информацией глава государства поделился в интервью для первой части фильма журналиста Андрея Кондрашова «Путин».