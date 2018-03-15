Американцы выстрелили по талибам из гранатомета: видео

Видео обстрела талибов появилось в Twitter .

На кадрах видеозаписи показаны морпехи, которые заряжают оружие, после чего наводят его в сторону домов и стреляют.

После удачно произведенного выстрела солдаты уходят в укрытие.

Судя по названию видео, американцы произвели выстрел в сторону представителей исламистского движения «Талибан»*

(*— запрещенная в России и мире террористическая группировка)