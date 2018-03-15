МИД РФ назвал действия Лондона «информационно-политическим шоу»

В Министерстве иностранных дел России сообщили в четверг, что Москва направила Лондону в связи с делом бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля четыре дипломатические ноты, но в ответ получила лишь отписки.

В ведомстве отметили, что в Москве считают действия Лондона в связи с делом Скрипаля «информационно-политическим шоу».

«Москва призывает Лондон предоставить все материалы по делу Скрипаля», – добавили в МИД РФ.

Дипломаты заявили, что Лондон ничего не передавал в ОЗХО по делу Скрипаля. В связи с этим в Москве считают, что британское правительство пытается скрыть правду по делу Скрипаля.

Ранее «Звезда» писала, что действия Великобритании против РФ возмутили западных пользователей Сети. По мнению обычных людей, таким образом британские власти пытаются скрыть собственные просчеты.