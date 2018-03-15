Отношения дойдут до точки «невозврата» - эксперт о ситуации между Великобританией и РФ

Журналист, доктор политических наук Рафаэль Ордуханян прокомментировал в интервью сайту телеканала «Звезда» развитие отношений между Россией и Великобританией.

По его словам, британская сторона «не собирается слушать никаких доводов», в результате чего отношения между двумя странами могут дойти до «точки невозврата».

«Я не вижу смысла оставлять нашего посла сейчас там. Никаких функций политических он выполнять там не может и не сможет. Нынешняя администрация является заложником той политики, которая сейчас происходит, творится там. Совершенно ясно и понятно, что это – провокация, которая была направлена на то, чтобы отвлечь», - сообщил Ордуханян.

Вместе с тем эксперт подчеркнул, что у английской стороны имеются определенные проблемы с Brexit, а также со статусами Ирландии и Шотландии в новом качестве.

«Политические элиты и бизнес этих регионов решительно настроены на проведение очередных референдумов о выходе из Англии. Для того чтобы отвлечь внимание, Англия сейчас будет делать все, что угодно, чтобы сохранить статус-кво», - отметил он.

По словам Ордуханяна, каких-либо улучшений в отношении между странами ожидать «немыслимо», а также отметил, что Англия в настоящее время «активно ведет консультацию с членами НАТО».

«Единственная надежда – здравые слова раздаются от лидера оппозиции Корбина, который осмелился озвучить и навлек на себя гнев так называемой политической элиты, и сказал, что надо все-таки дождаться расследования. Но, судя по всему, политический истеблишмент Англии не собирается дожидаться, потому что им нужно латать дырки внутри самой стороны. Поэтому прогресс пессимистический, как минимум будет отзыв посла», - сообщил Ордуханян.

Он предположил, что, возможно, «будут провокации совместные американские и английские в Сирии – то есть везде повсеместно, где только возможно, будут строиться козни», включая Чемпионат мира по футболу.

Ранее Великобритания заблокировала предложенный Россией проект заявления СБ ООН по расследованию инцидента в Солсбери.