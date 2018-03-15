Табаков открывал возможности и примером показывал, как надо жить - Матвеев

Актер театра и кино Максим Матвеев рассказал о том, каким запомнил Народного артиста СССР Олега Табакова, который скончался в Москве 12 марта на 83-м году жизни.

«Олег Табаков в себя включает какое-то всевозможное, всестороннее определение человека с большой буквы. Человека, который отрывал возможности для других, который своим примером показывал, как надо жить и как относиться к жизни, к профессии, к окружающим людям», - сказал Матвеев.

Матвеев подчеркнул, что Табаков, с одной стороны, жил легко, с другой стороны, «он понимал, чего это все стоит». Народный артист сделал очень много не только для театра, но и для людей, которые работают в театре, добавил актер.