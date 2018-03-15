Очередной акт агрессии в адрес РФ – в Крыму прокомментировали заявление Госдепа о визите Путина на полуостров

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара прокомментировал сообщения представителя Госдепа США Хезер Науэрт о выступлении президента России Владимира Путина на митинге-концерте. Мероприятие прошло на полуострове в преддверии четвертой годовщины вхождения Крыма в состав Российской Федерации.

Ганжара отметил, что Госдеп не является ведомством, «которое имеет право что-то указывать нашей стране, особенно во внутренних делах».

«Их заявление мы можем рассматривать как очередной акт агрессивной риторики в отношении Российской Федерации и непризнание очевидной действительности, которая сложилась четыре года назад», - сообщил он.

Вместе с тем депутат заявил, что США по-прежнему продолжают следовать мнению, которое в том числе стремятся навязать другим странам, в частности, относительно событий, произошедших в республике Крым.

«Хотя, на самом деле, эта позиция не имеет никакого отношения к реальности», - подчеркнул Ганжара.

Кроме того, он отметил, что Госдеп США посредством своих заявлений пренебрегает мнением крымчан.

«Именно голосование крымчан на референдуме стало основой воссоединения Крыма с Российской Федерацией. Это был абсолютно мирный референдум, который прошел в соответствии со всеми стандартами международного права», - рассказал Ганжара.

По его словам, американской стороне просто невыгодно признавать, что Крым является частью России, поскольку «именно здесь должны были размещать американские базы».

«Сегодня это осталось лишь в мечтах американских политиков», - цитирует слова депутата RT.

Он также подчеркнул, что комментарии Госдепа не являются показателем того, что на самом деле происходит в Крыму.

Ранее Госдеп США выпустил заявление под названием «Крым — это Украина» в связи с визитом президента России Владимира Путина в Республику Крым по случаю годовщины присоединения полуострова к РФ.

Крым воссоединился с РФ после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.