В Москве началось прощание с Олегом Табаковым

Церемония прощания с Олегом Табаковым проходит в МХТ имени Чехова.

По данным корреспондента «Звезды», несмотря на погоду, у здания очень много людей с цветами. Длинная очередь начинается в начале Камергерского переулка.

У здания театра установлены железные ограждения, которые будут разграничивать очередь желающих проститься с артистом. Всех желающих проститься с актером просят пройти через металлоискатели и досматривают.

Народный артист СССР умер 12 марта, его похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.

Табаков сыграл около 200 ролей в фильмах, на сцене театра и на телевидении. В последние годы он работал худруком-директором МХТ имени Чехова, худруком основанного им театра «Табакерка».