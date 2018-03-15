В Москве началось прощание с Олегом Табаковым
В Москве в четверг прощаются с народным артистом СССР Олегом Табаковым. Он скончался возрасте 82 лет.
Церемония прощания с Олегом Табаковым проходит в МХТ имени Чехова.
По данным корреспондента «Звезды», несмотря на погоду, у здания очень много людей с цветами. Длинная очередь начинается в начале Камергерского переулка.
У здания театра установлены железные ограждения, которые будут разграничивать очередь желающих проститься с артистом. Всех желающих проститься с актером просят пройти через металлоискатели и досматривают.
Народный артист СССР умер 12 марта, его похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.
Табаков сыграл около 200 ролей в фильмах, на сцене театра и на телевидении. В последние годы он работал худруком-директором МХТ имени Чехова, худруком основанного им театра «Табакерка».