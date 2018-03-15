В Москве зафиксированы семибалльные пробки
В сторону центра стоят Ленинградское шоссе от МКАД до станции метро «Войковская», Ярославское шоссе и Волгоградский проспект.
Фото: Pixabay
Москва встала в семибалльных пробках из-за снегопада, сообщает сервис «Яндекс.Пробки». Отмечается, что в данный момент на дорогах зафиксированы заторы в 7 баллов.
Особенно загружена внешняя сторона Садового кольца на севере и юге. Также на Садовом пробки на внутренней стороне на северо-западе.
Осложнено движение в центре города на Серебрянической, Кремлевской и Москворецкой набережных и на Большом каменном мосту.