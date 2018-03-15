США отказались работать с РФ и Китаем над урегулированием ситуации в КНДР

Соединенные Штаты Америки заблокировали российско-китайский проект заявления Совета Безопасности ООН по ситуации в Северной Корее. Об этом заявил пресс-секретарь постпредства РФ Федор Стржижовский.

«Решение США прекратить работу над российско-китайской инициативой без всякого обсуждения среди членов СБ ООН вызывает вопросы об истинных намерениях Вашингтона в контексте наметившегося потепления в межкорейских отношениях», - цитирует его слова ТАСС.

По его словам, предложение со стороны РФ и Китая было выдвинуто с целью поддержать прогресс в процессе урегулирования обстановки на Корейском полуострове, которая была вызвана «недавними прорывными договоренностями о проведении встреч руководства КНДР, США и Республики Корея на высшем уровне».

Ранее сообщалось, что Великобритания заблокировала предложенный Россией проект заявления СБ ООН по расследования инцидента в Солсбери.