Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Ледокольный кризис: почему США проигрывают битву за Арктику

Дмитрий Юров
09:28 15.03.2018
Освоение арктического региона требует особых навыков, специально обученных людей, построенных особым образом объектов и уникальных кораблей, создавать которые массово и быстро ни одна страна, кроме России, в данный момент не может.
Ледокольный кризис: почему США проигрывают битву за Арктику
Фото: Valya Egorshin / Igor Russak / ZUMAPRESS.com Globallookpress / iceberg.sp.ru / rosatomflot.ru / pixabay.com / Wikimedia

Ледокольные суда, способные прокладывать путь для танкеров и газовозов через трехметровый лед на сотни километров, в западных странах не имеются, и в ближайшие несколько лет не появятся.

Несмотря на титул обладателя самого крупного военно-морского флота в мире, Соединенные Штаты Америки не могут приступить к освоению ключевого экономического региона - Арктики, из-за практически полного отсутствия современных ледоколов.

Попытка не только и не столько закрепиться, сколько хотя бы оказаться на передовой арктических технологий, в США связана с целым рядом трудностей, преодолеть которые страна с самой многочисленной группировкой надводных кораблей и наибольшим количеством военно-морских баз за рубежом в ближайшие несколько лет не сможет.

В данный момент ледокольный флот США, на двоих с ближайшим северным соседом  Канадой, располагает всего четырьмя крупными ледоколами. Эти корабли далеко не новые  средний возраст таких судов более 30 лет, а включение в состав ледокольного флота крупных атомных ледоколов не прорабатывается до сих пор.

Картинка

Главная проблема создания судов для уверенного передвижения в арктических широтах заключается в том, что Береговая охрана США, руководство которой давно пытается привлечь внимание руководства ВМС и Пентагона к проблеме фактического отсутствия ледокольного флота, не располагает соответствующим бюджетом для создания серии современных кораблей и в целом не до конца понимает, какие именно типы кораблей, с каким водоизмещением и оснащением нужны Соединенным Штатам для присутствия в регионе.

Адмирал Береговой охраны Пол Цукунфт на фоне обсуждения отсталости ледокольного флота США неоднократно заявлял, что Америка вообще не играет в «одной лиге» с Россией по части освоения Арктики. Американский военный эксперт Майкл Кофман отметил, что Соединенным Штатам может потребоваться до шести различных кораблей ледового класса.

«Схема может быть следующая - три крупных корабля и три корабля "среднего" класса. Ожидается, что первые корабли могут получить уже к 2022 году, и атомные ледоколы в этом случае будут крайне востребованы», - отметил Кофман.

При этом Береговая охрана и ВМС до сих пор не выбрали проекты судов ледового класса, не согласовали порядок их оплаты не выяснили между собой, за счет каких средств будет финансироваться наращивание арктической группировки.

Догоняя Россию

Не считая самых крупных, построенных еще в СССР, активно эксплуатируемых и регулярно обновляемых Росатомфлотом ледоколов, в России одновременно строятся сразу три корабля принципиального новой конструкции.  Сохранением и приумножением атомного ледокольного флота занимаются на Балтийском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге.

Для оперативного решения задач на всем протяжении Северного морского пути на верфи заложены сразу три атомных ледокола проекта ЛК-60, два из которых уже спущены на воду для окончательной достройки.

Полученный опыт будет способствовать продвижению российских судостроителей в создании уникальных кораблей ледового класса дальше остальных - успешная сдача кораблей проекта ЛК-60 позволит российским судостроителям приступить к строительству прорывного в технологическом отношении корабля - ледокола «Лидер».

Картинка

Разработанный в ЦКБ «Айсберг» корабль не только будет отличаться максимально возможной степенью автоматизации и обеспечит круглогодичную проводку крупных кораблей через двух и трехметровый лед по Северному морскому пути, но и в случае необходимости самостоятельно обеспечит их защиту.

Концепция «открытой кормы» на время особого периода позволит устанавливать на «Лидер» различные модульные конструкции с противолодочным, артиллерийским, ракетным и радиотехническим оборудованием. Такой набор, по словам экспертов, позволит не просто нейтрализовать «входящие» угрозы для корабля, но и защитить ценный груз, перевозимый газовозами и другими кораблями.

Картинка

Другое уникальное решение российских судостроителей заключается в создании самодвижущейся дрейфующей станции. И хотя номинально станция «Северный полюс» не будет принадлежать к классу ледовых судов, конструкция и прочность корпуса позволят проводить научную работу без привлечения ледоколов на сложных маршрутах со льдами, толщиной свыше двух метров в зимне-весеннюю и более трех метров в период летне-осенней навигации.

Время решает все

Большинство из технологических решений, необходимых для безопасного и надежного строительства, а также последующей эксплуатации ледоколов с ядерной энергетической установкой, в России давно отработаны и требуют лишь согласования и проработки в соответствующих ведомствах. После окончательного утверждения схем систем безопасности и других технических деталей проекта ледоколы отправятся в производство, а после спуска на воду и достройки сразу же отправятся к месту службы.

У американских судостроителей, обладающих огромным опытом в строительстве крупных надводных кораблей различных типов, с проектированием и созданием ледоколов большие проблемы. Адмирал Береговой охраны США Пол Цукунуфт отметил, что производство ледоколов для американских компаний на современном историческом этапе «давно забытым ремеслом».

Картинка

При этом планы относительно строительства и дальнейшего применения серии кораблей ледового класса в США могут быть скорректированы, и, вместо шести кораблей (трех тяжелых и трех средних), Береговая охрана США может получить всего три тяжелых ледокола без ядерной энергетической установки.

Стоимость таких кораблей, по словам экспертов, будет составлять более $1 млрд за единицу, что значительно превышает расходы на строительство технологичных, безопасных и современных атомных ледоколов с неограниченностью дальностью хода в России.

Сколько в действительности потребуется американским судостроителям, чтобы безопасно и на постоянной основе организовать присутствие в Арктике, неизвестно. Эксперты в области кораблестроения считают, что спустить первый пригодный к эксплуатации во льдах корабль американские специалисты смогут не ранее 2023-2024 года, однако до начала формирования полноценного атомного арктического флота пройдет не менее 20 лет.

«Вопрос с американскими ледоколами зависит от многого. И денег нет в достаточном количестве, и решений нет, и непонятно, на какой срок все это в действительности растянется», - отметил в интервью телеканалу «Звезда» военный эксперт Центра Анализа стратегий и технологий Михаил Барабанов.

Не дешевле обойдутся и канадские корабли. Уже известно, что, вместо полноценных ледоколов, канадские военные могут получить несколько судов с «расширенными возможностями», построенные на базе норвежских патрульных кораблей типа Svalbard. За пять кораблей этого типа канадские военные заплатят более $3,5 млрд. Однако ожидать в ближайшей перспективе появления современных атомных ледоколов в США и других странах, имеющих интересы в Арктике, не стоит.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Самоходные гаубицы «Мста-С» с высокоточными снарядами «Краснополь» вызвали переполох в западных СМИ
Дата15.03.2018, 09:27
Самоходные гаубицы «Мста-С» с высокоточными снарядами «Краснополь» вызвали переполох в западных СМИ
Экипажи ЗРК «Тор-М2» успешно поразили крылатые ракеты «противника» под Астраханью
Дата15.03.2018, 07:06
Экипажи ЗРК «Тор-М2» успешно поразили крылатые ракеты «противника» под Астраханью
Россиянка Миленина победила в лыжном спринте на Паралимпиаде-2018
Дата14.03.2018, 08:50
Россиянка Миленина победила в лыжном спринте на Паралимпиаде-2018
Обгоняя звук: 10 самых быстрых самолетов российских ВКС
Дата13.03.2018, 07:19
Обгоняя звук: 10 самых быстрых самолетов российских ВКС
В Минобороны рассказали об испытаниях новейшей ракеты «Сармат»
Дата13.03.2018, 11:20
В Минобороны рассказали об испытаниях новейшей ракеты «Сармат»
Вяземская операция: 75 лет назад город был освобожден от немецко-фашистских захватчиков
Дата13.03.2018, 12:48
Вяземская операция: 75 лет назад город был освобожден от немецко-фашистских захватчиков
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Дата26.02.2018, 09:19
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
Выбор редакции
Выбор редакции
10:16 В стране и мире
Видео
В Москве началось прощание с Олегом Табаковым
09:27 В стране и мире
Видео
Самоходные гаубицы «Мста-С» с высокоточными снарядами «Краснополь» вызвали переполох в западных СМИ
07:42 В стране и мире
Видео
Советник Порошенко обиделся на Россию из-за новейшего «Сармата»
02:15 В стране и мире
Видео
В Госдепе США отреагировали на визит Путина в Крым
01:34 В стране и мире
Видео
США поддерживают решение Великобритании выслать российских дипломатов
События дня
События дня
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Стало известно, как будет выглядеть новая Lada 4x4
Стало известно, как будет выглядеть новая Lada 4x4
Снайпер взорвал бомбу, выстрелив в нее: видео Видео
Снайпер взорвал бомбу, выстрелив в нее: видео
На Ямале морж остановил работу вахтовиков Видео
На Ямале морж остановил работу вахтовиков
Загадочный крест над Антарктидой: в Сети заметили попытку Google «раскрыть тайну континента» Видео
Загадочный крест над Антарктидой: в Сети заметили попытку Google «раскрыть тайну континента»
Исследователь раскрыл новые подробности в деле о гибели группы Дятлова
Исследователь раскрыл новые подробности в деле о гибели группы Дятлова
Снайперы ДНР научили их бегать: опубликовано видео панических перебежек бойцов ВСУ Видео
Снайперы ДНР научили их бегать: опубликовано видео панических перебежек бойцов ВСУ
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.