Самоходные гаубицы «Мста-С» с высокоточными снарядами «Краснополь» вызвали переполох в западных СМИ

Зрелищные кадры стрельб, которые провели артиллеристы ЗВО на Лужском полигоне из самоходных гаубиц «Мста-С» с применением высокоточных модернизированных снарядов «Краснополь», всполошили британское издание The Daily Star.

Известно, что вероятность попадания «Краснополя» в цель составляет около 95%. Это делает боеприпас эффективнее сотни других обычных.

Доказательство тому — успешное применение «Краснополей» во время ликвидации диверсионной группы террористов в Сирии.