Самоходные гаубицы «Мста-С» с высокоточными снарядами «Краснополь» вызвали переполох в западных СМИ
Ранее Минобороны показало зрелищные кадры стрельбы снарядами «Краснополь» из «Мста-С».
Фото: Минобороны РФ
Зрелищные кадры стрельб, которые провели артиллеристы ЗВО на Лужском полигоне из самоходных гаубиц «Мста-С» с применением высокоточных модернизированных снарядов «Краснополь», всполошили британское издание The Daily Star.
Известно, что вероятность попадания «Краснополя» в цель составляет около 95%. Это делает боеприпас эффективнее сотни других обычных.
Доказательство тому — успешное применение «Краснополей» во время ликвидации диверсионной группы террористов в Сирии.