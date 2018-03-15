Упитанная кошка дарит хозяйке цветы из-за неспособности ловить мышей

Домашняя кошка придумала способ приносить пользу и радовать хозяйку. Из-за лишнего веса животное не в состоянии ловить мышей, поэтому кошка ежедневно выходит во двор частного дома, подходит к палисаднику с цветами, обнюхивает опавшие цветы и приносит один из них хозяйке.

Удивительную историю об этом рассказала хозяйка кошки Элли Хэмилтон в своем Twitter.

По словам жительницы Канады, этот обряд повторяется каждый день весной, пока в ее саду растут цветы.