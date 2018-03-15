Банк России отозвал лицензию у банка «Кредит Экспресс»

С 15 марта 2018 года Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ростовского банка «Кредит Экспресс», который является участником системы страхования вкладов. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Согласно данным РИА Рейтинг, на 1 февраля банк занимал 365-е место в банковской системе Российской Федерации.

«В деятельности ООО КБ "Кредит Экспресс" установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и корректности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю», - говорится в сообщении.

Вместе с тем известно, что Банк России ранее уже применял в отношении «Кредит Экспресс» меры по надзорному реагированию, включая дважды введения ограничения на привлечение вкладов населения.

Ранее сообщалось, что Центробанк отозвал лицензию у Сибирского банка реконструкции и развития, головной офис которого находился в Тюмени.