Стало известно, как будет выглядеть новая Lada 4x4

Главный дизайнер «АвтоВАЗа» Стив Маттин заявил, что новые модели машин Lada 4x4 будут иметь черты классического внедорожника «Нива», сообщает «360».

По мнению дизайнера, у «Нивы» есть особенности и специфические элементы, которые выделяют модель. Именно по ним клиенты запомнили автомобиль и узнают его.

Поэтому новые 4×4 будут стараться сделать таким образом, чтобы те яркие элементы, которые известны сегодня, были узнаваемы и в новой модели.