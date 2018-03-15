Стало известно, как будет выглядеть новая Lada 4x4
Маттин считает, что «Нива» - это икона «АвтоВАЗа» и останется ею.
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Главный дизайнер «АвтоВАЗа» Стив Маттин заявил, что новые модели машин Lada 4x4 будут иметь черты классического внедорожника «Нива», сообщает «360».
По мнению дизайнера, у «Нивы» есть особенности и специфические элементы, которые выделяют модель. Именно по ним клиенты запомнили автомобиль и узнают его.
Поэтому новые 4×4 будут стараться сделать таким образом, чтобы те яркие элементы, которые известны сегодня, были узнаваемы и в новой модели.