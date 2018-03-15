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Западные пользователи Сети не поверили в «российский след» в деле Скрипаля

Наталья Жуковская
08:25 15.03.2018
Европейцы и американцы выражают в Сети собственное мнение по поводу событий, произошедших в Солсбери.
Западные пользователи Сети не поверили в «российский след» в деле Скрипаля
Фото: FERNVALL LOTTE / ZUMAPRESS.com / Globallookpress

Действия Великобритании против РФ возмутили западных пользователей Сети. По мнению европейцев и американцев, таким образом британские власти пытаются скрыть собственные просчеты.

Ранее британский премьер Тереза Мэй объявила, что Лондон вышлет из страны 23 российских дипломатов. По мнению политика, это логичный ответ на недоказанную причастность России к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Также в качестве наказания России, официальные лица Великобритании не приедут на чемпионат мира по футболу-2018.

«Ни на минуту не поверю, что это Россия. Это (сделано), чтобы отвлечь внимание от правительства миссис Мэй и фиаско, которое они потерпели с Brexit (выход Британии из ЕС)», - написала Elizabeth Wright.

Другой пользователь задался вопросом, действительно ли британское правительство считает, что все дипломаты – шпионы по определению.

«Почему? Где доказательства? Почему не предоставили доступ России к отравляющему веществу? Вообще, чего добивается Мэй? Она хочет войны?», – с возмущением пишет Veronika Lullies.

«Есть ли у вас какие-нибудь фактические, вещественные, жизнеспособные доказательства, что это сделали "русские?" Не могли бы вы поделиться этим доказательством? Нет, конечно же, нет. Ну же, все, произнесите это вместе со мной. "Доказательств нет". Просто повод начать войну. Тереза Мэй – подстрекатель к войне", - считает Londwar.

В начале марта стало известно, что в Великобритании Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены. Позднее британская разведка сообщила, что при атаке было использовано вещество типа «Новичок», и обвинила Россию в нападении.

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