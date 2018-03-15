Советник Порошенко обиделся на Россию из-за новейшего «Сармата»

Директор Национального института стратегических исследований (НИСИ), советник президента Украины Владимир Горбулин заявил, что «откровенно обижен» на президента России Владимира Путина после его сравнения новейшего российского комплекса «Сармат» с «Воеводой», сообщает ИА ОПК Украины.

По мнению Горбулина, российский лидер «пугает мир сказками» о «Сармате». И вообще сравнивать российский комплекс с «украинской ракетой» якобы некорректно.

Он напомнил, что РС-20 (по классификации НАТО - SS-18 «Сатана») был разработан в СССР в Днепропетровске, что позволяет, по мнению советника Порошенко, считать, что комплекс принадлежит Украине.

«Он (Путин – прим. ред.) сравнил "Сармат", которого еще не существует на вооружении, и я не знаю, когда он появится на вооружении, с нашим "Сатаной"», - сказал Горбулин.

В начале марта Владимир Путин представил видео испытаний новейшей баллистической ракеты «Сармат». По словам президента, комплекс способен атаковать цели как через Северный, так и через Южный полюс, преодолеть любую систему противоракетной обороны.