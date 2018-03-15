Опять стреляют себе в ногу – Пушков о решении Украины разорвать договор о дружбе с РФ

Сенатор Алексей Пушков назвал «выстрелом себе в ногу» решение Украины разорвать договор о дружбе с Россией.

По его словам, денонсируя этот документ, Киев отменит также и статью о признании территориальной целостности Украины.

«Денонсируя Договор с Россией от 1998 г., Киев отменит и статью о признании территориальной целостности Украины. Опять стреляют себе в ногу», - написал Пушков в своем Twitter.

Предложение выйти из структур СНГ и разорвать договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией президенту Порошенко поступило из МИД Украины. По словам депутатов Верховной рады, украинский лидер намерен его поддержать, однако точные сроки рассмотрения инициативы они не назвали. Документ был подписан в 1997-м году президентами Борисом Ельциным и Леонидом Кучмой.

Ранее стало известно, что в МИД Украины подготовили несколько вариантов приостановки действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ. С таким заявлением выступила пресс-секретарь ведомства Марьяна Беца. Она также добавила, что среди вариантов приостановки действия Договора могут быть как частичная, так и полная его денонсация.