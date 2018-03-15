Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Климкин заявил, что Украине не нужен посол России

Наталия Майорова
07:28 15.03.2018
Вместе с тем Климкин подчеркнул, что спешить с введением визового режима с РФ не стоит.
Климкин заявил, что Украине не нужен посол России
Фото: Nazar Furyk ZUMAPRESS.com / Globallookrpess

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что дипломатические отношения между Москвой и Киевом свелись к нулю, в связи с чем якобы нет необходимости в том, чтобы российский посол находился на Украине.

Вместе с тем Климкин подчеркнул, что спешить с введением визового режима с РФ не стоит.

«Мы позволили гражданам России въезд только по заграничным паспортам через международные и межгосударственные пункты пропуска», - цитирует его слова телеканал «5.ua».

Климкин заявил, что не выступает против введения виз.

«В принципе мы просчитали, что для этого нужно, но это должен быть шаг, который вызван не символическими мерами, а четким пониманием, что это нам принесет», - рассказал он.

В настоящее время на территории Киева нет российского посла.

Ранее в МИД Польши обвинили Климкина во лжи.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
МИД РФ назвал заявление Терезы Мэй грубой провокацией
Дата14.03.2018, 19:00
МИД РФ назвал заявление Терезы Мэй грубой провокацией
Экипажи ЗРК «Тор-М2» успешно поразили крылатые ракеты «противника» под Астраханью
Дата15.03.2018, 07:06
Экипажи ЗРК «Тор-М2» успешно поразили крылатые ракеты «противника» под Астраханью
Россиянка Миленина победила в лыжном спринте на Паралимпиаде-2018
Дата14.03.2018, 08:50
Россиянка Миленина победила в лыжном спринте на Паралимпиаде-2018
Обгоняя звук: 10 самых быстрых самолетов российских ВКС
Дата13.03.2018, 07:19
Обгоняя звук: 10 самых быстрых самолетов российских ВКС
В Минобороны рассказали об испытаниях новейшей ракеты «Сармат»
Дата13.03.2018, 11:20
В Минобороны рассказали об испытаниях новейшей ракеты «Сармат»
Вяземская операция: 75 лет назад город был освобожден от немецко-фашистских захватчиков
Дата13.03.2018, 12:48
Вяземская операция: 75 лет назад город был освобожден от немецко-фашистских захватчиков
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Дата26.02.2018, 09:19
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
Выбор редакции
Выбор редакции
07:42 В стране и мире
Видео
Советник Порошенко обиделся на Россию из-за новейшего «Сармата»
02:15 В стране и мире
Видео
В Госдепе США отреагировали на визит Путина в Крым
01:34 В стране и мире
Видео
США поддерживают решение Великобритании выслать российских дипломатов
23:36 В стране и мире
Видео
Великобритания сама имеет химическую формулу вещества «Новичок» - постпред РФ при ООН
22:58 В стране и мире
Видео
Путин проехал по Крымскому мосту
События дня
События дня
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Снайпер взорвал бомбу, выстрелив в нее: видео Видео
Снайпер взорвал бомбу, выстрелив в нее: видео
На Ямале морж остановил работу вахтовиков Видео
На Ямале морж остановил работу вахтовиков
Загадочный крест над Антарктидой: в Сети заметили попытку Google «раскрыть тайну континента» Видео
Загадочный крест над Антарктидой: в Сети заметили попытку Google «раскрыть тайну континента»
Исследователь раскрыл новые подробности в деле о гибели группы Дятлова
Исследователь раскрыл новые подробности в деле о гибели группы Дятлова
Снайперы ДНР научили их бегать: опубликовано видео панических перебежек бойцов ВСУ Видео
Снайперы ДНР научили их бегать: опубликовано видео панических перебежек бойцов ВСУ
Ярош рассказал о планах «по захвату Кубани и Воронежа» Видео
Ярош рассказал о планах «по захвату Кубани и Воронежа»
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.