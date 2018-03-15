Климкин заявил, что Украине не нужен посол России

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что дипломатические отношения между Москвой и Киевом свелись к нулю, в связи с чем якобы нет необходимости в том, чтобы российский посол находился на Украине.

Вместе с тем Климкин подчеркнул, что спешить с введением визового режима с РФ не стоит.

«Мы позволили гражданам России въезд только по заграничным паспортам через международные и межгосударственные пункты пропуска», - цитирует его слова телеканал «5.ua».

Климкин заявил, что не выступает против введения виз.

«В принципе мы просчитали, что для этого нужно, но это должен быть шаг, который вызван не символическими мерами, а четким пониманием, что это нам принесет», - рассказал он.

В настоящее время на территории Киева нет российского посла.

Ранее в МИД Польши обвинили Климкина во лжи.