Драгоценности на шесть миллионов рублей нашли на мусорной свалке

В американском городе Гейнсвилл в штате Джорджия был обнаружен пакет с украшениями на сумму 100 тысяч долларов – то есть почти на шесть миллионов рублей.

Как сообщает портал UPI, драгоценности попали на помойку ошибочно – выбросившая их хозяйка поздно заметила пропажу, когда мешки уже увезли. После этого она позвонила в службу по уборке мусора и объяснила, что произошло.

Сообщается, что женщине повезло. Несмотря на то, что отходы уже были доставлены на свалку, их еще не успели смешать с общим мусором. Сотрудники уборочных служб проверили журналы и выяснили, куда именно мусоровозы доставили указанные отходы. В результате понадобилось несколько часов, чтобы найти в десяти тоннах мусора потерянные украшения.

Ранее сообщалось, что соучредитель компании Apple Стив Возняк стал жертвой компьютерных мошенников и лишился круглой суммы.