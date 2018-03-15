Британцы заблокировали проект РФ заявления СБ ООН по расследованию инцидента в Солсбери

Великобритания заблокировала предложенный Россией проект заявления СБ ООН по расследования инцидента в Солсбери. Об этом сообщили в постпредстве РФ.

США в свою очередь в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Скрипаля обвинили Россию в подрыве суверенитета и безопасности стран по всему миру.

В Белом доме отметили, что Вашингтон будет работать с союзниками для предотвращения атак, подобных той, что произошла в Солсбери.

В начале марта стало известно, что в Великобритании Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены. Позднее британская разведка сообщила, что при атаке было использовано вещество типа «Новичок», и обвинила Россию в нападении.