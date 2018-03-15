Пользователи Сети поглумились над падением Клинтон

При спуске с каменной лестницы в индийском дворце Джахадж Маха экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон не смогла удержаться на ногах, в результате чего чуть не скатилась с лестницы.

Конфузная ситуация попала на видео. Пользователи Сети не смогли остаться равнодушными и сделали забавный мем.

Видео было опубликовано в социальной сети Facebook.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп у себя в Twitter сделал репост ролика, где он будто бы наносит удар мячом для гольфа по своей недавней сопернице по президентской гонке Хиллари Клинтон.