Оба пилота разбившегося у берегов Флориды истребителя ВМС США погибли

Оба пилота разбившегося у берегов штата Флорида американского истребителя F/A-18 погибли.

«С сожалением сообщаем, что оба пилота объявлены погибшими. Мы молимся за их семьи», - говорится в сообщении ВМС США в Twitter.

Ранее сайт телеканала «Звезда» сообщал, что палубный истребитель-бомбардировщик F/A-18 Hornet ВВС США потерпел крушение в районе Бока Чика Ки во Флориде. Воздушное судно при совершении тренировочного полета вспыхнуло в воздухе и врезалась в землю в километре от взлетно-посадочной полосы авиационной базы Ки-Уэст.