Режиссер «Легенды № 17» снимет новую экранизацию романа «Мастер и Маргарита»

Режиссер фильмов «Экипаж» и «Легенда № 17» Николай Лебедев намерен снять новую экранизацию романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Бюджет фильма составит 800 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе кинокомпании «Марс Медиа».

«”Мастер и Маргарита" выйдет в 2021 году», - заявили в пресс-службе.

Руководитель «Первого канала» Константин Эрнст считает, что «Мастер и Маргарита» - это «один из важнейших русских текстов ХХ века, который история и люди дополнили полифонией собственного прочтения».

«Технологическое состояние российского кинематографа сегодня позволяет приступить к экранизации, адекватно воспроизводящей фантасмагорию булгаковского воображения», — приводит ТАСС слова Константина Эрнста.

Роман Булгакова «Мастер и Маргарита» экранизировали в России уже дважды. Первая экранизация была снята в 1994 году, но публична ее показали лишь 12 лет спустя. Режиссером картины выступил Юрий Кара, а исполнительницей главной роли стала Анастасия Вертинская.

Вторая экранизация вышла в 2005 году, телесериал поставил Владимир Бортко.