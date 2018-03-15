Россия вновь призывает США отказаться от «безответственных планов» по Сирии

РФ вновь обращается к США с призывом отказаться от «безответственных планов» по Сирии, которые чреваты необратимой эскалацией конфликта.

«Несколько дней назад мы предупреждали Вашингтон от искушения воспользоваться в Сирии очередными провокациями боевиков с использованием химического оружия против мирного населения для нанесения удара по Дамаску. Угрозы постпреда США в ООН совершить подобные действия и нагнетание соответствующей атмосферы в ведущих американских СМИ должны, по всей видимости, приучить общественность к их неизбежности», - говорится в заявлении российского посольства в США.

Дипломаты добавили, что в связи с происходящим они обеспокоены вопросом, «кого на самом деле поддерживает в Восточной Гуте Вашингтон».

В российской дипмиссии отметили, что всем «сопротивлением» в Сирии давно руководит «Джебхат-ан-Нусра» (террористическая организация, запрещенная в РФ), «годами обстреливающая мирные кварталы столицы, включая российские диппредставительства».

«Еще раз призываем Вашингтон отказаться от безответственных заявлений и планов, чреватых необратимой эскалацией конфликта», - подчеркнули российские дипломаты.

В посольстве также заявили, что отвлечь внимание РФ от Сирии «британским сюжетом» не получится, поскольку САР остается «в фокусе внимания российской дипломатии».

Ранее постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что после химической атаки в сирийском Хан-Шейхуне США успешно нанесли удар по авиабазе, с которой президент Сирии Башар Асад якобы «провел свою химическую атаку». При этом постпред добавила, что Вашингтон готов к новым подобным действиям в САР.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что США намерены надолго закрепиться в Сирии и способствовать развалу этой страны.