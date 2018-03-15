Истребитель американских ВМС потерпел крушение у побережья Флориды

Палубный истребитель-бомбардировщик F/A-18 Hornet ВВС США потерпел крушение в районе Бока Чика Ки во Флориде. Воздушное судно при совершении тренировочного полета вспыхнуло в воздухе и врезалась в землю в километре от взлетно-посадочной полосы авиационной базы Ки-Уэст.

Как рассказал представитель ВМС Атлантики, экипаж истребителя успел катапультироваться.

По данным ABCNews, сейчас на месте инцидента провидится поисково-спасательная операция. О состоянии экипажа ничего не сообщается.