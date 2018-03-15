Поляки вызвали полицию из-за крика «Слава Украине» - СМИ

В Люблинском воеводстве Польши местные жители вызвали сотрудников правоохранительных органов после того, как украинский политик произнес со сцены приветствие «Слава Украине».

Как передает издание «Обозреватель», во время выступления на мероприятии в память украинцев, которые были убиты польской Армией Крайовой в 1944 году, первый зампред Волынского областного совета Александр Пирожик произнес «Слава Украине», после чего поляки вызвали полицию.

По приезду сотрудники полиции записали паспортные данные Пирожика и уехали.

Ранее сообщалось, что Верхняя палата польского парламента (Сенат) принял закон об уголовном наказании за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве поляков нацистам во время Второй мировой войны. Данный закон еще на стадии парламентской работы над его проектом подвергли резкой критике не только на Украине, но и в Израиле.