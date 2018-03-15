Ростуризм сообщил о резком увеличении числа туристов из США в РФ

Количество туристов из США, посетивших РФ, увеличилось на 25% в 2017 году. Соответствующее заявление сделал руководитель Ростуризма Олег Сафонов.

«У нас очень хорошая динамика въездного потока из США. Хотя у нас там даже еще нет национальных туристских офисов. За девять месяцев 2017 года погранслужба ФСБ России зафиксировала рост числа въезжающих в страну американских туристов на 25% по отношению к аналогичному периоду 2016-го», — приводит газета «Известия» слова главы ведомства.

Сафронов связал интерес американцев к РФ с антироссийской пропагандой, проводимой в США. По его словам, американским гражданам «рассказывают небылицы» о происходящем в России и у людей возникает желание «приехать и своими глазами посмотреть».