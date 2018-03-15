Россельхознадзор не стал запрещать ввоз в РФ молочной продукции из Белоруссии

Россельхознадзор не стал вводить запрет на поставки молока из Белоруссии, который был запланирован на 15 марта. Однако ведомство намерено провести «инспекции белорусских предприятий на предмет выполнения российских норм и требований».

«Россельхознадзор принял решение не вводить с завтрашнего дня запрет на ввоз молочного сырья с территории Белоруссии. Вместе с тем, на будущей неделе служба проведет инспекции белорусских предприятий, поставляющих молочную продукцию на территорию России, на предмет соблюдения российских требований и норм», — сообщила официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.

При этом она не стала уточнять, на основании чего было принято решение об отказе от введения запрета.

Ранее стало известно, что Россельхознадзор из-за «продолжающегося поступления небезопасной молочной продукции» решил запретить импорт из Белоруссии молока, сливок, сыворотки. После этого белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что «без ответа такие вещи не останутся». Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле рассчитывают на благополучное разрешение ситуации с поставками молока из Белоруссии.