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Россельхознадзор не стал запрещать ввоз в РФ молочной продукции из Белоруссии

Роман Захаров
02:57 15.03.2018
В ведомстве не объяснили, на основании чего было принято решение об отказе от введения запрета.
Россельхознадзор не стал запрещать ввоз в РФ молочной продукции из Белоруссии
Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Россельхознадзор не стал вводить запрет на поставки молока из Белоруссии, который был запланирован на 15 марта. Однако ведомство намерено провести «инспекции белорусских предприятий на предмет выполнения российских норм и требований».

«Россельхознадзор принял решение не вводить с завтрашнего дня запрет на ввоз молочного сырья с территории Белоруссии. Вместе с тем, на будущей неделе служба проведет инспекции белорусских предприятий, поставляющих молочную продукцию на территорию России, на предмет соблюдения российских требований и норм», — сообщила официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.

При этом она не стала уточнять, на основании чего было принято решение об отказе от введения запрета.

Ранее стало известно, что Россельхознадзор из-за «продолжающегося поступления небезопасной молочной продукции» решил запретить импорт из Белоруссии молока, сливок, сыворотки. После этого белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что «без ответа такие вещи не останутся». Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле рассчитывают на благополучное разрешение ситуации с поставками молока из Белоруссии.

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