В Гарвардском университете назвали Олега Табакова национальным сокровищем

Олег Табаков был величайшим актером и послом культуры, которого будет не хватать всему миру. Такое заявление сделали в Гарвардском университете в связи со смертью российского артиста.

«С глубоким сожалением мы узнали о смерти величайшего российского актера Олега Табакова… Табаков был не только национальным сокровищем для своей страны, но также великим другом театра A.R.T. и послом культуры, которого будет не хватать как его коллегам, так и студентам по всему миру», — заявили в Институте театра, драмы и медиа Гарвардского университета.

В Гарвардском университете также напомнили, что 20 лет назад под управлением Олега Табакова школа-студия МХАТ «начала прорывное сотрудничество» с театром American Repertory Theater, который работал на базе университета . Коллектив театра выразил соболезнования родным и близким артиста.

Народный артист России Олег Табаков умер в понедельник 12 марта в возрасте 82 лет после тяжелой продолжительной болезни. Похороны актера пройдут на Новодевичьем кладбище в четверг 15 марта.

Ранее сообщалось, что телеведущий и народный артист России Леонид Якубович в интервью сайту телеканала «Звезда» поделился воспоминаниями о коллеге Олеге Табакове. По словам Якубовича, смерть этого артиста – национальная трагедия для всего русского народа, так как Табаков был целой эпохой русского искусства, которая, к сожалению, уходит.