В Госдепе США отреагировали на визит Путина в Крым

Госдеп США выпустил в среду заявление под названием «Крым — это Украина» в связи с визитом президента России Владимира Путина в Республику Крым по случаю годовщины присоединения полуострова к РФ.

«Во время сегодняшнего предвыборного митинга в Крыму президент Путин вновь повторил российские ложные притязания на украинскую территорию в еще одном открытом признании, что российское правительство пренебрегает международным порядком и неуважительно относится к территориальной целостности суверенных наций», — говорится в заявлении Госдепа.

В американском внешнеполитическом ведомстве добавили, что жители Крыма были вынуждены голосовать под «тщательным осмотром вооруженных российских войск».

«В свете заявлений Путина важно привлечь внимание к нелегетимности этого постановочного "референдума". В течение последних четырех лет Россия вела кампанию принуждения и насилия, брав на прицел всех, кто выступал против аннексии», — говорится в комментарии.

Напомним, Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

РФ также не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризисы.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин прибыл в Крым. Во время выступления на концерте-митинге в Севастополе российский лидер поблагодарил крымчан за решение о воссоединении с Россией, восстановившее нарушенную в СССР историческую справедливость.

Путин также осмотрел готовый участок автодорожной части Крымского моста и проехал по нему в сторону полуострова.