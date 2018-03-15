Кот Мостик сфотографировался с Путиным на Крымском мосту

Кот по кличке Мостик, которого в 2015 году подобрали охранники Крымского моста, сфотографировался с президентом России Владимиром Путиным.

Мостик, у которого есть свой аккаунт в Instagram, попал в кадр, когда российский лидер осматривал готовый участок автодорожной части моста через Керченский пролив.

«Когда сам Президент доволен. Еще бы! У меня тут все под контролем», - написал «кот» в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин осмотрел готовый участок автодорожной части Крымского моста и проехал по нему в сторону Республики Крым.