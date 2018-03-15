США поддерживают решение Великобритании выслать российских дипломатов и считают РФ ответственной за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

«США выражают солидарность своему ближайшему союзнику Великобритании. США разделяют оценки Великобритании, что Россия несет ответственность за эту безрассудную атаку нервно-паралитическим веществом на британского гражданина и его дочку, и мы поддерживаем решение Великобритании выслать российских дипломатов в качестве ответной меры», - приводит РИА Новости слова Сандерс.

Представитель Белого дома отметила, что «это последнее действие РФ укладывается в рамки поведения России», при котором российская сторона, по мнению Сандерс, пренебрегает международно-правовым порядком, подрывает суверенитет и безопасность стран во всем мире, а также предпринимает попытки «разрушить и дискредитировать западные демократические институты и процессы».

«США работают вместе со своими союзниками и партнерами для обеспечения того, чтобы подобного рода гнусные атаки не повторялись вновь», - резюмировала Сара Сандерс.

Ранее на заседании Совбеза ООН постпред США при ООН Никки Хейли выразила солидарность с позицией Лондона, а также призвала мировое сообщество принять ответные меры за атаку в Солсбери, чтобы избежать повторения подобных инцидентов в других странах.

В среду стало известно, что Лондон замораживает контакты с Россией на высоком уровне, высылает 23 российских дипломата и аннулирует приглашение главе МИД РФ Сергею Лаврову в британскую столицу. Как написала на своей странице в соцсети официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, Лавров это приглашение и не принимал.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Кремль в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, пообещав усилить давление на Россию. По словам Мэй, во время покушения использовалось химическое вещество «Новичок».

В свою очередь Россия категорически отрицает все обвинения в причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери.