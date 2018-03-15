В работе провайдера ТТК произошел массовый сбой

В среду 14 марта в России «легла» сеть провайдера ТТК. Как пишет Telegram-канал «Сайберсекьюрити и Ко», ссылаясь на собственный источники, причиной этого стал механизм реализации блокировок сайтов по реестру запрещенных ресурсов Роскомнадзора.

По данным Telegram-канала, система автоматически определяла актуальные IP-адреса для доменных имен из реестра и обеспечивала их блокировку. Обычно за одним доменным именем стоят от 1 до 10 IP-адресов. Задача системы — получить эти адреса и обеспечить ограничение доступа.

«Сайберсекьюрити и Ко» также сообщает, что примерно в 16:40 (мск), около 300 сайтов из реестра начали отдавать до 4000 уникальных IP-адресов каждый. В 19:05 число уникальных IP-адресов во всем реестре для блокировки превысило один миллион записей. В 18:20 сеть ТТК «полностью лежит на всей территории нашей необъятной Родины».