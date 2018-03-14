В Москве стартовал форум «Россия – страна возможностей». Он собрал гостей из 107 стран, всего более шести тысяч человек.

На площадке форума талантливая молодежь может продемонстрировать свои возможности. Участники представляют собственные проекты различной тематики, особое внимание уделяется стартапам.

14 и 15 марта пройдут лекции и мастер-классы с руководителями госорганов и крупных государственных и частных компаний. Перед молодой аудиторией выступят ведущие эксперты в области бизнеса, культуры, спорта. Кроме того, участников форума ждет насыщенная культурная и деловая программа.