На Ставрополье открылся тепличный комбинат

В селе Солуно-Дмитриевском Андроповского района Ставропольского края открылся тепличный комплекс, на котором круглый год будут выращивать овощи. Инвестиции в проект превысили 1,5 миллиарда рублей.

Сооружение представляет собой промышленный тепличный блок общей площадью свыше 10 гектаров, в перспективе возможно его расширение до 30 гектаров и строительство дополнительных теплиц.

Здесь будут выращивать до шести тысяч огурцов в год. Комплекс обеспечит работой 180 человек.