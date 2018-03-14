В Екатеринбурге открыли новую ледовую арену
Спортивный обьект расположен на территории детско-юношеской спортивной школы №19 «Детский стадион».
В Орджоникидзевском районе Екатеринбурге начала работу новая ледовая арена, построенная Уральской горно-металлургической компанией (УГМК) в рамках соглашения с региональным правительством.
Спорткомплекс передан в пользование ДЮСШ «Детский стадион». Его общая площадь составляет 3,2 тысячи квадратных метра, каждый день на ледовом поле могут тренироваться до 300 человек. Площадка с искусственным льдом подходит для проведения соревнований по хоккею и фигурному катанию.
В комплексе имеются помещение для проката коньков, раздевалки, кафе, медицинские кабинеты, технические помещения. Это уже вторая ледовая арена, открытая в 2018 году в рамках партнерства УГМК и местных властей.