В Екатеринбурге открыли новую ледовую арену

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурге начала работу новая ледовая арена, построенная Уральской горно-металлургической компанией (УГМК) в рамках соглашения с региональным правительством.

Спорткомплекс передан в пользование ДЮСШ «Детский стадион». Его общая площадь составляет 3,2 тысячи квадратных метра, каждый день на ледовом поле могут тренироваться до 300 человек. Площадка с искусственным льдом подходит для проведения соревнований по хоккею и фигурному катанию.

В комплексе имеются помещение для проката коньков, раздевалки, кафе, медицинские кабинеты, технические помещения. Это уже вторая ледовая арена, открытая в 2018 году в рамках партнерства УГМК и местных властей.