В МИД Украины предлагают расторгнуть Договор о дружбе с Россией

В украинском МИД подготовили несколько вариантов приостановки действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ. Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь ведомства Марьяна Беца. Она добавила, что среди вариантов приостановки действия Договора могут быть как частичная, так и полная его денонсация.

«МИД подготовил ряд предложений и анализ относительно возможного приостановления самого Договора (о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией – ред.), либо частично, либо полностью», - приводит слова пресс-секретаря МИД Украины УНИАН.

При этом Беца отметила, что такие действия разрешены международным правом и самим Договором.

«То есть можно приостановить полностью или частично, или его денонсация. То есть несколько вариантов», - отметила Марьяна Беца.

Представитель Министерства иностранных дел Украины добавила, что разработанный перечень не исчерпывается этими двумя вариантами. По ее словам, ведомство еще не приняло «какого-либо окончательного решения», поскольку окончательное решение принимает президент страны.

При этом дипломат подчеркнула, что цель Украины - это выход из СНГ.

«Мы всегда исходили из того, что наша цель - это выход из СНГ. Это постсоветская модель, которая исчерпала себя», - сказала Беца.

В то же время Беца уточнила, что это «не означает автоматический выход из многосторонних соглашений». По ее словам, для Украины важны соглашения о социальном и пенсионном обеспечении.