В Москве открыли памятную доску генерал-лейтенанту Алексею Игнатьеву

В Москве открыли памятную доску дипломату, генерал-лейтенанту, графу Алексею Игнатьеву. Инициатором установления мемориальной таблички стала общественная организация «Союз ветеранов Военного института иностранных языков».

Алексей Алексеевич Игнатьев родился (2) 14 марта 1877 года в Петербурге. Его семья принадлежала к одному из самых знатных родов Российской империи. Игнатьев проходил службу в Кавалергардском полку, принимал участие в Русско-японской войне 1904-1905 годов.

С 1908 по 1912 года служил военным агентом в Дании, Швеции и Норвегии, выполнял по линии военной разведки России задания в Париже, Вене, Будапеште, Мюнхене. Во время Первой мировой войны он руководил размещением военных заказов во Франции и поставкой их в Россию.

После Октябрьской революции на счетах свергнутого российского правительства во французских банках находились 225 миллионов франков золотом. Игнатьев перевел эти деньги на свой личный счет и передал их СССР, а сам остался работать в советском торговом представительстве в Париже. За этот поступок он был отвергнут семьей и представителями белой эмиграции.

В 1937 году генерал вернулся на Родину, где служил Красной армии. В 1943 году лично по указанию Иосифа Сталина ему было присвоено воинское звание «генерал-лейтенант». Игнатьев был инициатором создания кадетского корпуса в Москве, занимался литературной деятельностью.