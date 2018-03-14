Британские власти не гнушаются никакими методами в кампании по очернению России – постпред РФ при ООН

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя попросил членов Совбеза ООН подумать, кому выгодно устранение экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля накануне выборов и футбольного ЧМ-2018 в России.

Выступая в СБ ООН Василий Небензя отметил, что власти Великобритании не гнушаются никакими методами в кампании по очернению РФ. Российский постпред также подчеркнул, что Россия непричастна к инциденту в Солсбери, а ультиматумы Лондона Москва считает ничтожными.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Кремль в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, пообещав усилить давление на Россию. По словам Мэй, во время покушения использовалось химическое вещество «Новичок».

В свою очередь Россия категорически отрицает все обвинения в причастности к отравлению Сергея Скрипаля.