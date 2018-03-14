Великобритания сама имеет химическую формулу вещества «Новичок» - постпред РФ при ООН

Россия считает правомерным обратиться к ОХЗО для проведения анализа имеющихся у британских властей образцов и проб по делу Скрипаля. Соответствующее заявление сделал постпред РФ при ООН Василий Небензя.

По мнению Небензи, чтобы доказать, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль был отравлен химическим веществом «Новичок», нужно иметь сопоставительный стандарт. Как отметил постпред, если британцы так уверены, что это был именно этот газ то им было с чем сравнивать.

Также постпред РФ при ООН подчеркнул, что у специалистов есть основания считать, что Великобритания сама имеет химическую формула вещества «Новичок».

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Кремль в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, пообещав усилить давление на Россию. По словам Мэй, во время покушения использовалось химическое вещество «Новичок».

В свою очередь Россия категорически отрицает все обвинения в причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери.