Письмо Великобритании генсеку ООН содержит угрозу в адрес России – постпред РФ при ООН

Письмо Великобритании генсеку ООН содержит угрозу в адрес России. Соответствующее заявление сделал постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Российский постпред добавил, что РФ не позволит Великобритании разговаривать с собой языком ультиматумов. Также, по мнению Небензи, Лондон в деле Солсбери нагнетает истерику и действует нетранспарентно.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила российскую сторону в причастности к отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, пообещав усилить давление на Россию. По словам Мэй, во время покушения использовалось химическое вещество «Новичок».

В свою очередь официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала заявление премьера Великобритании Терезы Мэй по расследованию отравления Скрипаля «шоу в британском парламенте».