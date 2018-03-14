Путин проехал по Крымскому мосту

Президент России Владимир Путин осмотрел готовый участок автодорожной части Крымского моста и проехал по нему в сторону Республики Крым.

Российский лидер прибыл на самый большой пролет моста на автобусе со стороны Краснодарского края. Он проехал по уже готовой части сооружения и прошел в сторону Крыма по автомобильной арке, информирует сайт газеты «Известия».

Протяженность Крымского моста составляет девятнадцать километров. Движение автомобилей по графику должно начаться в 2018 году, поездов — в 2019 году.