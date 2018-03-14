США полностью солидарны с Великобританией по делу Скрипаля – Хейли
СБ ООН начал обсуждение инцидента в Солсбери в закрытом формате.
Фото: Albin Lohr-Jones ZUMAPRESS.com / Globallookpress
США полностью солидарны с Великобританией по делу об инциденте в Солсбери. Об этом заявила на заседании постпред США при ООН Никки Хейли. Она призвала мировое сообщество принять ответные меры за атаку в Солсбери, чтобы избежать повторения подобных инцидентов в других странах.
Ранее сообщалось, что Франция не стала выражать солидарность с Великобритании по вопросу обвинения России в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсберри. Франция потребовала предоставить четкие доказательства перед тем, как делать какие-либо выводы.