США полностью солидарны с Великобританией по делу Скрипаля – Хейли

США полностью солидарны с Великобританией по делу об инциденте в Солсбери. Об этом заявила на заседании постпред США при ООН Никки Хейли. Она призвала мировое сообщество принять ответные меры за атаку в Солсбери, чтобы избежать повторения подобных инцидентов в других странах.

Ранее сообщалось, что Франция не стала выражать солидарность с Великобритании по вопросу обвинения России в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсберри. Франция потребовала предоставить четкие доказательства перед тем, как делать какие-либо выводы.