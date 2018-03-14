Проведение гуманитарной операции в Восточной Гуте продолжается - Минобороны

В течение дня фиксировались случаи нарушения режима прекращения боевых действий со стороны вооруженных группировок в провинциях Алеппо, Латакия и Дамаск.

Ситуация в Восточной Гуте остается напряженной. Не прекращаются ежедневные минометные обстрелы жилых кварталов Дамаска и его пригородов. За прошедшие сутки был обстрелян район Аш-Шабур на юго-востоке столицы, сообщили в Центре по примирению сторон.

Боевиками из Восточной Гуты выпущено три мины. Ранено три мирных жителя, из них один ребенок.

Проведение гуманитарной операции в Восточной Гуте продолжается.

С 9 до 14 часов под контролем российского Центра по примирению введена в действие шестнадцатая «гуманитарная пауза».

Представителями Центра по примирению враждующих сторон продолжаются переговоры с лидерами вооруженных группировок по вопросу вывода из Восточной Гуты мирных жителей, боевиков, а также срочной эвакуации раненых и больных.

Вчера удалось обеспечить выход большой группы мирных жителей в количестве 148 человек. Сегодня вышел еще 131 человек, включая 53 ребенка.

По свидетельствам очевидцев, вышедших из Восточной Гуты, гуманитарная обстановка в анклаве деградирует. Население испытывает острую нехватку продуктов питания и медицинской помощи, постоянно происходят перебои водоснабжения и электропитания. Все это усиливает протестные настроения среди населения в отношении боевиков.

Российский Центр по примирению враждующих сторон продолжает деятельность по созданию условий для нормализации гуманитарной ситуации, оказанию нуждающемуся населению медицинской помощи и удовлетворению первоочередных нужд граждан.

13 марта проведена гуманитарная акция в пункте временного размещения Эддуэр, куда прибыли жители из города ДУМА. Представители Центра по примирению передали людям продуктовые наборы с рисом, мукой, сахаром и мясными консервами общим весом 1,9 тонны. Российскими военными медиками оказана необходимая первичная медицинская помощь нуждающимся.

За прошедшие сутки организована доставка жителям населенного пункта Дарваша провинции Дамаск и города Хама продуктов питания, предметов первой необходимости и одежды общим весом 2,9 тонны.

Оказана адресная помощь по доставке питьевой воды жителям населенного пункта Мазлум провинции Дейр-эз-Зор.

Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 154 сирийцам, в том числе 64 детям.

Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни в сирийских провинциях способствует возращению людей к местам прежнего проживания. В свои дома в провинции ХОМС вернулись 15 человек, в провинции Дейр-Эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) – 412 человек. Из зоны деэскалации «Идлиб» в провинцию Алеппо через гуманитарный коридор Тель-Султан – Абу-Эд-Духур вернулось 750 жителей с личным имуществом.