Захарова жестко ответила на обвинения Мэй

По мнению Марии Захаровой, глава правительства Великобритании Тереза Мэй была не вправе озвучивать версии отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, так как не является специалистом в этой области.

«Да кто она (Тереза Мэй) такая, чтобы озвучивать версии (отравления)? Она премьер-министр страны. Как премьер-министр может озвучивать версии?» - заявила Захарова.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь 4 марта подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери, в настоящее время они продолжают находиться в больнице в критическом состоянии.

Позже, 14 марта британский премьер Тереза Мэй заявила, что отравление якобы произошло при помощи созданного в Советском Союзе боевого отравляющего вещества.