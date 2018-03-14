Тело жены Нобелевского лауреата нашли на свалке в США

Лауреат Нобелевской премии по химии Эйити Нэгиси госпитализирован в США, его супруга обнаружена мертвой. Об этом сообщает телеканал WREX-TV.

Супруги были объявлены пропавшими без вести в понедельник после звонка в полицию одного из родственников пары.

Во вторник 82-летний ученый был обнаружен на шоссе в штате Иллинойс. После того, как его госпитализировали, полиция нашла тело его 80-летней супруги рядом со свалкой. По предварительным данным, пара направлялась в аэропорт и заблудилась.

Нэгиси в 2010 году получил Нобелевскую премию по химии за изучение палладий-катализируемых реакций кросс-сочетаний в органическом синтезе.